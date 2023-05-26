Marvel приостановила съемки фильма «Громовержцы» из-за забастовки сценаристов

Американская компания Marvel перенесла съемки супергеройского фильма «Громовержцы» из-за забастовки сценаристов. Съемочной группе объявили об этом 25 мая, сообщает издание Deadline.
Ожидалось, что съемки киноленты начнутся в июне этого года в Атланте. По данным источников, Marvel возобновит работу над фильмом после завершения забастовки.
Режиссером «Громовержцев» выступает Джейк Шрейдер, а сценаристами — Эрик Пирсон и Ли Сан Джин. В актерском составе числятся: Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ханна Джон-Кеймен, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Харрисон Форд, Джулия Луи-Дрейфус, Ольга Куриленко и другие.
Второго мая сценаристы начали забастовку в Соединенных Штатах. Они выразили недовольство условиями трудового договора, а договориться об улучшениях с киностудиями им не удалось.