Во Франции полицейскому предъявили обвинения из-за «слива» личных данных болельщиков в пользу «ПСЖ»

Как указано в публикации, в «сливе» конфиденциальной информации уличили руководителя бригады в Зональной территориальной разведывательной службе в городе Бордо. По версии следствия, мужчина договорился с руководством «парижан» о предоставлении определенных сведений в обмен на билеты на матчи команды.