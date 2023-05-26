Во Франции полицейскому предъявили обвинения из-за «слива» личных данных болельщиков в пользу «ПСЖ»

Суд во Франции предъявил обвинения полицейскому по факту утечки личных данных граждан в пользу столичного «ПСЖ». Подробностями поделилась местная газета Le Monde.
Как указано в публикации, в «сливе» конфиденциальной информации уличили руководителя бригады в Зональной территориальной разведывательной службе в городе Бордо. По версии следствия, мужчина договорился с руководством «парижан» о предоставлении определенных сведений в обмен на билеты на матчи команды.
В частности, он должен был проверить на наличие судимости одного из болельщиков «Ренна». Речь идет о фанате, с которым у бразильского нападающего клуба Неймара произошел конфликт в 2019 году.
Издание сообщило, что стражу порядка предъявили обвинения по двум статьям — «нарушение профессиональной тайны» и «посягательство на государственную оборону тайны». В настоящее время он находится под судебным надзором.
Ранее стало известно, что бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк в поселке Соловьиная Роща. Футболист сделал многомиллионную скидку на дом, который покупал вместе с экс-супругой Ольгой Бузовой.