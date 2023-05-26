В Индии лифт с маленькими детьми сорвался с седьмого этажа

В городе Газиабад штата Уттар-Прадеш в Индии лифт с маленькими детьми внутри упал с седьмого этажа, пишет The Times of India.
Местный житель, семья которого пострадала из-за случившегося, заявил, что лифтовые кабины установили только за день до инцидента. Он сказал, что на лифте с десятого этажа спускались на первый его маленькие племянницы, теща и тетя.
До седьмого этажа лифт двигался нормально, но затем внезапно упал и застрял между первым этажом и подвалом. Все кнопки не работали, и члены семьи мужчины в течение 25 минут кричали в надежде, что соседи услышат. Так и случилось: прохожие услышали зов и помогли им выбраться с кабины. Пострадавшие получили незначительные ушибы.
В управляющей компании дома в свою очередь заявили, что лифт не был введен в эксплуатацию, никто в него не должен был зайти. Они утверждают, что техники, которые занимались кабинами, ненадолго ушли на перерыв около шести часов вечера. В этот момент, по их словам, и зашли члены индийской семьи. Пострадавшие написали заявление в полицию, ведется расследование дела.
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