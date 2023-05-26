В Индии лифт с маленькими детьми сорвался с седьмого этажа

В управляющей компании дома в свою очередь заявили, что лифт не был введен в эксплуатацию, никто в него не должен был зайти. Они утверждают, что техники, которые занимались кабинами, ненадолго ушли на перерыв около шести часов вечера. В этот момент, по их словам, и зашли члены индийской семьи. Пострадавшие написали заявление в полицию, ведется расследование дела.