Североатлантический альянс своими действиями раздувает конфликт на Украине, заявил бывший евродепутат Флориан Филиппо.
Таким образом французский политик прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о будущем членстве Украины в Альянсе.
«Эти безумцы хотят постоянно подливать масла в огонь любой ценой, чтобы вызвать взрыв во всем мире», — цитирует «Комсомольская правда» экс-депутата.
Филиппо также заявил, что НАТО угрожает мировой стабильности. Альянс требуется расформировать, чтобы остановить его разрушительное влияние, подчеркнул политик.
Ранее экономист Джеффри Сакс рассказал, что США использовали два шага для развязывания конфликта России с Украиной. Для этого Вашингтон предложил Украине и Грузии членство в НАТО и способствовал росту украинской русофобии.