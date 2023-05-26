Житель Брянской области забил до смерти собутыльника

По версии следствия, ранее судимый 42-летний житель Сельцо во время совместного злоупотребления алкоголем вступил в конфликт с собутыльником. Желая наказать обидчика, он схватил деревянный стул и нанес несколько сильных ударов по голове оппонента. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался, сообщает РИА «Стрела».