Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-президент Нигерии: США и Британия сочли преждевременной мирную инициативу Африки по Украине

Политика
Экс-президент Нигерии: США и Британия сочли преждевременной мирную инициативу Африки по Украине

Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания посчитали несвоевременной мирную африканскую инициативу по разрешению конфликта на Украине.

Известно, что Обасанджо входит в совет Браззавильского фонда, который готовит миссию.

Напомним, шесть глав африканских стран объединились с целью подтолкнуть Москву и Киев к мирным переговорам. Официальные лица ЮАР готовятся посетить обе страны, чтобы обсудить с лидерами эту инициативу.

Ранее политолог Артур Атаев сообщил, что главы африканских государств понимают, что украинский конфликт может затронуть и их интересы.
мирная инициатива украинский конфликт великобритания ЮАР Украина США
Военкоры ФАН