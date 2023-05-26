Экс-президент Нигерии: США и Британия сочли преждевременной мирную инициативу Африки по Украине

Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания посчитали несвоевременной мирную африканскую инициативу по разрешению конфликта на Украине.
Известно, что Обасанджо входит в совет Браззавильского фонда, который готовит миссию.
Напомним, шесть глав африканских стран объединились с целью подтолкнуть Москву и Киев к мирным переговорам. Официальные лица ЮАР готовятся посетить обе страны, чтобы обсудить с лидерами эту инициативу.
Ранее политолог Артур Атаев сообщил, что главы африканских государств понимают, что украинский конфликт может затронуть и их интересы.