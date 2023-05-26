Сердечно-сосудистый центр открыли в Дубне на базе МСЧ №9

Как пишет издание «Вести Подмосковья», теперь пациенты смогут получить лечение, в том числе оперативное, а также пройти реабилитацию. Новый центр будет принимать также больных из соседних округов региона и Тверской области. Для оказания качественной помощи в МСЧ №9 организованы все условия. Например, закуплен ангиограф и прочие высокотехнологичные современные приборы. Набран штат специалистов, поделился врио главы горокруга Дубна Максим Тихомиров.