«Тут спокойно, безопасно»: Пригожин побывал в тыловых лагерях, в которые начали перемещаться бойцы ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил тыловые лагеря, в которые начали перемещаться подразделения «оркестра». Уникальные кадры показал военный корреспондент Александр Симонов («Позывной Брюс») в своем Telegram-канале.
Пригожин лично ознакомился с расположениями бойцов и проверил наличие всего необходимого для «музыкантов».
«Тут спокойно, безопасно. Сейчас, когда дроны в Белгород полетят всякие, ракеты, а потом в Москву, здесь будет вообще самый лучший курорт», — пошутил основатель ЧВК «Вагнер» во время общения с бойцами в одном из расположений.
На опубликованных кадрах можно заметить, что «музыканты» сформировали полковой штаб и обучающий центр с оружейной, куда пребывают новобранцы, прямо на базе тылового лагеря. Пригожин также успел пообщаться с ранеными бойцами в лазарете.
Плюс ко всему основатель «оркестра» вступился за поэтессу из Донецка Анну Долгареву, которая столкнулась с нападками со стороны местной элиты из-за стихотворений в поддержку ЧВК «Вагнер».
«Пользуясь случаем, Анне Долгаревой респект и уважение от меня и всех «вагнеров». И пускай те, кто чем-то недовольны, они, собственно говоря, слюной подавятся», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее сообщил, что «музыканты» приступили к выводу своих подразделений с территории освобожденного Артемовска. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» отправятся в тыловые районы, где они будут набираться сил перед новыми задачами.