Аналитик Разуваев: возможная новая пандемия сильно изменит глобальную экономику

Новая пандемия для России – это двойная угроза. В этом случае глобальную экономику с высокой вероятностью ждет рецессия, что очень вероятно обрушит цены на нефть. Плюс Россия столкнется с ростом расходов на здравоохранение. Половина международных резервов Банка России заморожена Западом. И вряд ли можно рассчитывать, что жизни и здоровье россиян убедят страны G7 ослабить санкции. При этом, если кто помнит, в начале 2020 года Россия сильно помогла Италии в борьбе с COVID-19.