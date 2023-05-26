Аналитик Разуваев: возможная новая пандемия сильно изменит глобальную экономику

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что угрозу новой пандемии нельзя исключать. По его мнению, новый вирус может быть более опасным, чем COVID-19. Об этом он рассказал на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН спрогнозировал возможный сценарий экономической ситуации в России.
Новая пандемия приведет к рецессии. Колонка Александра Разуваева
Кто-то полагает, что COVID-19 – это искусственный вирус, разработанный американцами против Китая. Бактериологическое оружие известно с древнейших времен. Еще Тамерлан перебрасывал чумного покойника за стены итальянской крепости. Причастны американцы к COVID-19 или нет – мы никогда не узнаем, хотя, конечно, дыма без огня не бывает.
Новая пандемия для России – это двойная угроза. В этом случае глобальную экономику с высокой вероятностью ждет рецессия, что очень вероятно обрушит цены на нефть. Плюс Россия столкнется с ростом расходов на здравоохранение. Половина международных резервов Банка России заморожена Западом. И вряд ли можно рассчитывать, что жизни и здоровье россиян убедят страны G7 ослабить санкции. При этом, если кто помнит, в начале 2020 года Россия сильно помогла Италии в борьбе с COVID-19.
Традиционная точка зрения, что старт современного капитализма в Европе был вызван знаменитой «чумой четырнадцатого века». Новая пандемия однозначно сильно изменит глобальную экономику. Мир окончательно уйдет в онлайн. Сильно упадет спрос на коммерческую недвижимость. Центробанки по всему миру снизят ставки.
При этом, как и в случае, с COVID-19 США и Евросоюз, вероятно, будут покрывать бюджетный дефицит печатным станком. То есть доллар и евро снова попадут под сильное инфляционное давление. Доверие к ним упадет, значительно вырастет спрос на золото и соответственно цена благородного металла. Золото наверно лучшая инвестиция в нынешнее неспокойное время.