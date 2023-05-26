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Бывшего сотрудника ТУАД Новосибирской области уличили в получении взятки

Общество
Бывшего сотрудника ТУАД Новосибирской области уличили в получении взятки

Транспортная прокуратура Новосибирской области объяснила претензии к бывшему сотруднику Территориального управления автодорог (ТУАД) региона.

Как пояснили в прокуратуре, следователи пришли к выводу, что задержанный подозреваемый за вознаграждение фальсифицировал документацию о качестве асфальтобетона, который использовал подрядчик при выполнении дорожных работ, сообщает sibkray.ru.

Надзорное ведомство подало иск в Карасуский районный суд с требованием взыскать с нарушителя закона средства, которые он получил в качестве взятки. Суд обязал взяточника перечислить в пользу государства 200 тысяч рублей.
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