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Кардиолог Колиев назвал основные факторы, которые влияют на развитие инфаркта

Общество
Кардиолог Колиев назвал основные факторы, которые влияют на развитие инфаркта

Кардиолог Вячеслав Колиев перечислил главные факторы, которые могут привести к инфаркту. По мнению специалиста, для этого недостаточно бросить курить.

Специалист уверен, что в первую очередь важно нормализовать образ жизни. Его слова приводит издание УТРО.РУ. По мнению Колиева, важно контролировать артериальное давление и пульс. Не стоит забывать и о весе. Большие показатели могут негативно сказаться на организме.

Особое внимание своему здоровью должны уделить люди, у которых уже есть проблемы с сердцем. Он призвал проходить ежегодное обследование и плановое обращение к терапевту или кардиологу.

Ранее кардиолог Олег Варфоломеев объяснил, как предотвратить тромбоз. Он призвал употреблять определенный напиток, который доступен каждому.
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