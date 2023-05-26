Кардиолог Колиев назвал основные факторы, которые влияют на развитие инфаркта

Специалист уверен, что в первую очередь важно нормализовать образ жизни. Его слова приводит издание УТРО.РУ. По мнению Колиева, важно контролировать артериальное давление и пульс. Не стоит забывать и о весе. Большие показатели могут негативно сказаться на организме.