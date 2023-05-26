Мордовские пожарные ликвидировали возгорание самосвала

По данным ведомства, по вызову, который поступил около полудня, на участок автотрассы подъезда к Саранску от автомагистрали М5 «Урал», где вспыхнул самосвал «Камаз», сразу выехали расчеты двух пожарных частей, сообщают «Известия Мордовии».