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Мордовские пожарные ликвидировали возгорание самосвала

Происшествия
Мордовские пожарные ликвидировали возгорание самосвала

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии ликвидировали возгорание самосвала на дороге в Лямбирском районе.

По данным ведомства, по вызову, который поступил около полудня, на участок автотрассы подъезда к Саранску от автомагистрали М5 «Урал», где вспыхнул самосвал «Камаз», сразу выехали расчеты двух пожарных частей, сообщают «Известия Мордовии».

Благодаря профессиональным действиям пожарных самосвал удалось спасти. Уточняется, что огонь успел повредить лишь кабину на площади около четырех квадратных метров. Никто не пострадал.
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