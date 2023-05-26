WP: Китай готов расширять свои отношения с Россией после саммита G7 в Хиросиме

Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в связи с ухудшением взаимоотношений со странами Запада. Об этом сообщило издание The Washington Post.
Издание отмечает, что прошедший в Хиросиме саммит G7 дополнительно подчеркнул усиливающийся геополитический разрыв между Китаем и Россией с одной стороны, и Западом — с другой.
«Китай готов расширять свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой саммита был не только конфликт на Украине, но и Китай, и то, как Запад должен с ним бороться», — говорится в статье.
Эксперт по Китаю Лайл Гольдштейн подчеркнул, что на данный момент КНР действует сдержанно. Однако по мере ухудшения отношений с западом и «натовизации» АТР, Пекин может изменить свою политику.
Ранее испанское издание Público прокомментировало визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Китай. По мнению авторов, это демонстрирует намерение КНР оказать России поддержку.