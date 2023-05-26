В Подмосковье задержали двух «соцработниц» за хищение денег у пенсионерки

Сотрудники МУ МВД России «Серпуховское» в Подмосковье задержали двух женщин 32 и 40 лет, выдававших себя за социальных работников, за хищение денег у пенсионерки, сообщает ведомственная пресс-служба.
По сведениям органа, 86-летней женщине в Подмосковье позвонила одна из задержанных и представила себя социальным работников. Она по телефону сказала, что в скором времени к пенсионерке придет коллега, которая оформит документы для получения бесплатных продуктов.
Позднее обе «соцработницы» пришли к пенсионерке домой. Пока одна из преступниц отвлекала хозяйку квартиры на кухне, другая вытащила из кошелька денежные средства в размере 110 тысяч рублей. После грабежа они спокойно ушли домой.
В результате проверок сотрудники полиции обнаружили автомобиль мошенниц и отследили их маршрут передвижения. Со слов женщин, они поделили деньги пополам и потратили на личные нужды. Против них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. На данный момент преступницы заключены под стражу.
Ранее сообщалось, что московская полиция задержала мужчину, укравшего рюкзак с документами и 130 тысячами рублей. Грабителем оказался 56-летний уроженец Тульской области.