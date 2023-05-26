Bloomberg: рецессия производства в ФРГ угрожает стабильности Европы

Bloomberg указывает, что в Берлин успешно справлялся с проблемами, но сейчас вопрос заключается в том, сможет ли правительство придерживаться стратегии преодоления кризиса. В январе канцлер Олаф Шольц заявлял, что ФРГ удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на энергокризис, вызванный конфликтом на Украине и санкциями против России.