Bloomberg: рецессия производства в ФРГ угрожает стабильности Европы

Германия, благодаря которой Европа выходила из экономических кризисов, теряет устойчивость своей экономики. Об этом сообщает Bloomberg.
Главный исполнительный директор BASF Мартин Брудермюллер заявил, что в Германии наивно полагали, что все в порядке. По его словам, проблемы в стране накапливаются. Ее ждет период перемен.
Bloomberg указывает, что в Берлин успешно справлялся с проблемами, но сейчас вопрос заключается в том, сможет ли правительство придерживаться стратегии преодоления кризиса. В январе канцлер Олаф Шольц заявлял, что ФРГ удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на энергокризис, вызванный конфликтом на Украине и санкциями против России.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ совершают фатальную ошибку при борьбе с энергетическим кризисом.