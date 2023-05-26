В Чите бизнесмен получал десятки миллионов рублей за незаконную поставку наркосодержащих семян

В Чите полиция раскрыла преступную схему по перевозке и сбыту опийного мака из Казахстана под видом пищевой продукции.
Как пишет обозреватель портала «МВД Медиа», организатор незаконного бизнеса в Казахстане декларировал наркосодержащие семена как кондитерский мак. Мать контрабандиста организовала сбыт продукции в Чите, сообщает автор статьи со ссылкой на региональный отдел МВД России.
В семейном «бизнесе» также участвовала тетя читинца, которая торговала наркотиком в ларьке с приправами.
«За 200 граммов якобы пищевого мака наркозависимые отдавали по 1800 рублей», — сообщил изданию один из оперативных сотрудников УНК УМВД России по Забайкальскому краю.
Следователи установили, что обвиняемый со своими родственниками провез в Россию и продал почти 29 тонн опийного мака. Доход от незаконного бизнеса принес семье читинца не менее 40 миллионов рублей, рассказали правоохранители. Уголовное дело против контрабандиста составило 29 томов и уже передано в суд.
Ранее уссурийские таможенники пресекли контрабанду 120 килограммов красной икры при попытке незаконного вывоза в Китай.