В Чите бизнесмен получал десятки миллионов рублей за незаконную поставку наркосодержащих семян

Следователи установили, что обвиняемый со своими родственниками провез в Россию и продал почти 29 тонн опийного мака. Доход от незаконного бизнеса принес семье читинца не менее 40 миллионов рублей, рассказали правоохранители. Уголовное дело против контрабандиста составило 29 томов и уже передано в суд.