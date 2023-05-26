Шольц сообщил о планах «в подходящее время» провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью для газеты Kölner Stadt-Anzeiger.
Глава правительства Германии напомнил, что с последнего разговора с российским лидером прошло уже довольно много времени — он состоялся второго декабря 2022 года и длился около часа. Политики обсуждали конфликт на Украине. Во время предстоящей беседы Шольц также планирует поговорить о спецоперации.
«Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил госдеятель.
На вопрос о возможной смене власти в Российской Федерации канцлер ответил, что не придает значения подобным спекулятивным вопросам.
«В конечном итоге должно быть соглашение между властями в Киеве и Москве», — заключил Шольц.
Второго декабря прошлого года во время беседы президент России призвал Берлин пересмотреть свои взгляды в контексте событий на Украине. Разговор тогда состоялся по инициативе Германии. До него лидеры общались по телефону 13 сентября 2022 года.
Ранее канцлер ФРГ сообщил, что украинский конфликт завершится вступлением страны в Евросоюз.