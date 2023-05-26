Шольц сообщил о планах «в подходящее время» провести телефонный разговор с Путиным

Глава правительства Германии напомнил, что с последнего разговора с российским лидером прошло уже довольно много времени — он состоялся второго декабря 2022 года и длился около часа. Политики обсуждали конфликт на Украине. Во время предстоящей беседы Шольц также планирует поговорить о спецоперации.