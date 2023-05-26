Зампред Совбеза Медведев заявил, что Европа сошла с ума и накаляет обстановку своими действиями

Представитель ведомства подчеркнул, что свою роль в конфликте играют и США. Белый дом сам не принимает участия, но активно зарабатывает деньги, сообщил он в беседе с журналистами во время поездки во Вьетнам. Как полагает Медведев, усилия Вашингтона направлены на то, чтобы изничтожить «многовекового врага» в лице Российской Федерации.