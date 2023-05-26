Певица Алла Пугачева похвалила внука Никиту Преснякова за организацию масштабной вечеринки в США

Сбежавшая за границу певица Алла Пугачева высказалась о грандиозной вечеринке, которую организовал ее внук Никита Пресняков по случаю своего 32-летия. Соответствующий пост появился в социальных сетях артистки.
По имеющейся информации, мероприятие состоялось 21 мая в Соединенных Штатах. Родственник известной исполнительницы устроил пикник на природе, пригласив множество гостей.
В своем блоге именник опубликовал лишь одну фотографию с торжества. Тем не менее этого хватило, чтобы привлечь внимание Примадонны.
«Круто», — прокомментировала Пугачева, ранее сама отличавшаяся любовью к вечеринкам.
Также певица добавила, что гордится своим любимым внуком. В частности, речь шла о его умении получать удовольствие от жизни и общения с друзьями.
Меж тем историк моды Александр Васильев оценил новые образы короля поп-сцены Филиппа Киркорова. По словам специалиста, при крайне экстравагантных предпочтениях в одежде экс-супругу Примадонны все равно удается сохранять интерес публики.