При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Один мирный житель погиб в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, оперативные службы зафиксировали прямое попадание снаряда в здание Научно-исследовательского института. Строение расположено рядом с Покровским рынком.
«Один человек погиб», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Также он опубликовал фотографии с последствиями атаки. В частности, на снимках можно увидеть здание НИИ с выбитыми стеклами и разрушенными стенами.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа. Как он отметил, украинские боевики активизировались в пятницу в 6:30 утра.