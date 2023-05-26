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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Один мирный житель погиб в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, оперативные службы зафиксировали прямое попадание снаряда в здание Научно-исследовательского института. Строение расположено рядом с Покровским рынком.

«Один человек погиб», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Также он опубликовал фотографии с последствиями атаки. В частности, на снимках можно увидеть здание НИИ с выбитыми стеклами и разрушенными стенами.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа. Как он отметил, украинские боевики активизировались в пятницу в 6:30 утра.
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