Пожар в жилом деревянном доме потушили в Свободном

Сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области рассказали о последствиях пожара в Свободном.
По данным ведомства, ближе к вечеру в дежурную часть поступил сигнал о возгорании деревянного частного дома на улице Орджоникидзе в Свободном. Хотя спасатели довольно оперативно прибыли на место ЧП, строение вместе с пристроенной верандой очень сильно пострадало от огня, сообщает AmurInfo.
Сейчас проводится доследственная проверка по факту пожара с целью выяснения причин, обстоятельств и нанесенного ущерба. Одновременно устанавливаются виновные в возгорании.