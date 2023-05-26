Пожар в жилом деревянном доме потушили в Свободном

По данным ведомства, ближе к вечеру в дежурную часть поступил сигнал о возгорании деревянного частного дома на улице Орджоникидзе в Свободном. Хотя спасатели довольно оперативно прибыли на место ЧП, строение вместе с пристроенной верандой очень сильно пострадало от огня, сообщает AmurInfo.