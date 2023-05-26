Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пожар в жилом деревянном доме потушили в Свободном

Происшествия
Пожар в жилом деревянном доме потушили в Свободном

Сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области рассказали о последствиях пожара в Свободном.

По данным ведомства, ближе к вечеру в дежурную часть поступил сигнал о возгорании деревянного частного дома на улице Орджоникидзе в Свободном. Хотя спасатели довольно оперативно прибыли на место ЧП, строение вместе с пристроенной верандой очень сильно пострадало от огня, сообщает AmurInfo.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту пожара с целью выяснения причин, обстоятельств и нанесенного ущерба. Одновременно устанавливаются виновные в возгорании.
свободный мчс пожар
Военкоры ФАН