Медведев предупредил о превентивном ударе в случае передачи Украине ядерного оружия

Передача Киеву ядерного оружия потребует превентивных действий со стороны Москвы, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В ходе визита во Вьетнам политик оценил действия Запада по передаче Украине все более опасного вооружения. По его словам, США и европейские страны способны отправить Киеву и самолеты, и ядерное оружие.
«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что западные страны не уверены в способности России пойти на такой шаг. При «определенных условиях» может дойти и до кардинальных мер, заключил политик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о перемещении ядерного вооружения на территории страны.