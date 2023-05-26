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Медведев предупредил о превентивном ударе в случае передачи Украине ядерного оружия

Политика
Медведев предупредил о превентивном ударе в случае передачи Украине ядерного оружия

Передача Киеву ядерного оружия потребует превентивных действий со стороны Москвы, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В ходе визита во Вьетнам политик оценил действия Запада по передаче Украине все более опасного вооружения. По его словам, США и европейские страны способны отправить Киеву и самолеты, и ядерное оружие.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что западные страны не уверены в способности России пойти на такой шаг. При «определенных условиях» может дойти и до кардинальных мер, заключил политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о перемещении ядерного вооружения на территории страны.
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