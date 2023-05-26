Полицейские в Москве задержали двоих аферисток, обокравших подмосковную пенсионерку

Как пишет издание «Вести Подмосковья», мошенница представилась 86-летней пенсионерке соцработником и даже заранее предупредила жертву о своем приходе по телефону, предложив той оформить документы на получение бесплатных продуктов. Войдя в квартиру, одна из преступниц отвлекла хозяйку разговорами, а вторая, ожидавшая на лестничной площадке, незаметно забралась в жилище пожилой женщины и стащила ее сбережения в размере 110 000 рублей. Затем обе воровки скрылись, а дама, обнаружив пропажу, сообщила о случившемся правоохранителям.