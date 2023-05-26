ФТС назвала Kinder Surprise, Barbie и Lego одними из самых подделываемых игрушек

Федеральная таможенная служба РФ поделилась статистикой по выявленным контрафактным товарам в 2022 году. Выяснилось, что подделками нередко становятся продукты для детей.
По данным ФТС, за прошлый год было выявлено 1,2 миллиона контрафактных позиций, которые предназначаются для детей. Такую статистику от пресс-службы ведомства приводит РБК.
Среди самых подделываемых товаров оказались известные бренды Kinder Surprise и KinderJoy. В их число попали Barbie, Lego, L.O.L. Surprise!. Аналоги продукции «Маша и Медведь» пополнили список.
Ранее в Приморском крае у гражданина Китая изъяли около 1200 игрушечных Чебурашек. Мужчина получит штраф за нарушение. Представители «Союзмультфильма», которые на данный момент обладают правами на использование персонажа, призвали привлечь злоумышленника к ответственности.