ФТС назвала Kinder Surprise, Barbie и Lego одними из самых подделываемых игрушек

Ранее в Приморском крае у гражданина Китая изъяли около 1200 игрушечных Чебурашек. Мужчина получит штраф за нарушение. Представители «Союзмультфильма», которые на данный момент обладают правами на использование персонажа, призвали привлечь злоумышленника к ответственности.