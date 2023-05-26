Экс-игрок «Локомотива» Тарасов сделал многомиллионную скидку на дом, который покупал с певицей Бузовой

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов продает особняк в поселке Соловьиная Роща, который приобрел вместе с бывшей супругой Ольгой Бузовой. При этом спортсмен решил сделать многомиллионную скидку.
Площадь здания составляет порядка тысячи квадратных метров. При этом футболист и певица завладели домом в 2015 году, заплатив за него около 100 миллионов рублей.
Когда семейная пара развелась, особняк перешел к экс-игроку «железнодорожников». Позже он выставил участок на продажу, потребовав за него 210 миллионов рублей. Однако быстро найти покупателя не удалось.
«Тарасов поменял цену на 190 млн. Никто не купил. Тогда он сбросил ещё 30 млн», – говорится в материале Telegram-канала SHOT.
В беседе с агентством риэлтор добавил, что в случае стопроцентной покупки дома в Подмосковье атлет готов сделать скидку в размере еще «пары десятков миллионов».
Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о продлении контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом». По его словам, форвард грамотно вложился в свое будущее.