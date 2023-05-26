Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в пресс-центре «Патриот»

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в медиацентре «Патриот» в Санкт-Петербурге.
Главная тема брифинга: Как МИД России решает проблемы кризиса современных международных отношений.
Эти и другие вопросы будут обсуждаться в студии медиацентра «Патриот» 26 мая, в пятницу, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Контакты пресс-центра «Патриот»:
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Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79006216038.