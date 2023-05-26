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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в пресс-центре «Патриот»

Пресс-центр
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в пресс-центре «Патриот»

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в медиацентре «Патриот» в Санкт-Петербурге.

Главная тема брифинга: Как МИД России решает проблемы кризиса современных международных отношений.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться в студии медиацентра «Патриот» 26 мая, в пятницу, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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