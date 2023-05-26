Почему Лукашенко требует большей интеграции с Россией и ЕАЭС, обсудят в «Патриоте»

Барьеры и ограничения не должны существовать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для того, чтобы достичь целей интеграции в ближайшее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета.
«Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Все отмечают наличие прогресса в данном вопросе, но я остаюсь на прежней позиции: ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще. Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время», — сказал он.
Почему Лукашенко требует большей интеграции с Россией и ЕАЭС? Доступ к закупкам госкорпораций благоприятно скажется на экономике ЕАЭС? Почему Лукашенко указал на необходимость развития логистики со странами Юго-Востока? Зачем Белоруссии ядерное оружие, о доставке которого сообщил Лукашенко? Польша угрожает военным переворотом в Белоруссии – готовы ли там? Польская пресса пишет об украинской мафии, которая контролирует трафик оружия, проституции и наркотиков – а как же местные мафиози? Есть ли интрига в президентских выборах в Латвии? Латвия законодательно ввела запрет на торговлю электроэнергией с Россией — как реагировать России? Что означает отмена празднования Дня Победы в Молдавии?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» в рамках проекта «Политические итоги недели» ответит президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ. Николай Межевич.
Эфир состоится 26 мая, в пятницу, в 10:00.
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