Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Православный патриотический клуб «ZOV» храма Сергия Радонежского обучает детей вот уже шесть лет. Клуб создан совместно с Федерацией шахбокса Санкт-Петербурга на базе профессиональной академии единоборств «KEA-Fighting».
Зачем храму нужен патриотический клуб? Как приняли эту идею прихожане храма? Какие дети могут заниматься в клубе, могут это быть девочки? А дети мигрантов? Кто ведет занятия? Приходилось ли клубу встречаться с противодействием? Президент Владимир Путин назвал патриотизм фундаментом России – как сделать это фундамент прочным? Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране?
На эти и другие вопросы в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Вертикаль» ответит диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).
Гостем программы станет настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга иерей Димитрий Зубов.
Эфир состоится 26 мая, в пятницу, в 11:00.
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