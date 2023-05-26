Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Зачем храму нужен патриотический клуб? Как приняли эту идею прихожане храма? Какие дети могут заниматься в клубе, могут это быть девочки? А дети мигрантов? Кто ведет занятия? Приходилось ли клубу встречаться с противодействием? Президент Владимир Путин назвал патриотизм фундаментом России – как сделать это фундамент прочным? Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране?