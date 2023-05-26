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Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Православный патриотический клуб «ZOV» храма Сергия Радонежского обучает детей вот уже шесть лет. Клуб создан совместно с Федерацией шахбокса Санкт-Петербурга на базе профессиональной академии единоборств «KEA-Fighting».

Зачем храму нужен патриотический клуб? Как приняли эту идею прихожане храма? Какие дети могут заниматься в клубе, могут это быть девочки? А дети мигрантов? Кто ведет занятия? Приходилось ли клубу встречаться с противодействием? Президент Владимир Путин назвал патриотизм фундаментом России – как сделать это фундамент прочным? Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране?

На эти и другие вопросы в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Вертикаль» ответит диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

Гостем программы станет настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга иерей Димитрий Зубов.

Эфир состоится 26 мая, в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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