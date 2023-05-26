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Историк моды Александр Васильев высоко оценил новые образы певца Филиппа Киркорова

Общество
Историк моды Александр Васильев высоко оценил новые образы певца Филиппа Киркорова

Модельер Александр Васильев положительно высказался о предпочтениях в стиле одежды певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет 5-tv.ru.

Васильев сообщил, что при столь экстравагантном образе Киркорову удается сохранять интерес к собственной персоне. Историк моды назвал исполнителя «молодцом», хотя одновременно и отметил отсутствие патриотических песен в его репертуаре.

«Кто удивительным образом не сдает позиции – так это Филипп Киркоров. Как ему удается в этом котле выплыть? Браво, я снимаю парик <…>», – заявил Васильев.

Ранее сообщалось, что компания Gucci не планирует открывать новые магазины на территории России. Несмотря на уход с российского рынка, бренд сохранил рабочие места и арендованные объекты.
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