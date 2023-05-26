В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла подпольное казино в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга сотрудники экономической полиции, совместно со следователями регионального Следственного Комитета РФ и при поддержке спецполка полиции обнаружили и пресекли деятельность нелегального казино.
Сообщается, что азартные игры велись в большой квартире на Коломяжском проспекте. Работники казино попытались проигнорировать требования полицейских пустить их, в связи с чем, правоохранителям пришлось выламывать входную дверь. Об этом ФАН рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
По итогу обыска сотрудники МВД изъяли 30 игровых автоматов и 13 персональных компьютеров, настроенных для азартной игры в онлайн казино. В самом зале находились семь игроков, два администратора и охранник. Полицейские выяснили, что медианная доходность казино составляла около 100 тыс. рублей в сутки, а в качестве рекламы менеджеры заведения использовали спам-рассылку в мессенджерах.
Теперь же возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171.2 УК РФ (нелегальное проведение азартных игр). На данный момент сотрудники полиции устанавливают личности организаторов нелегального казино.
Ранее новосибирская полиция пресекла деятельность нелегального казино.