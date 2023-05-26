В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла подпольное казино в Приморском районе

По итогу обыска сотрудники МВД изъяли 30 игровых автоматов и 13 персональных компьютеров, настроенных для азартной игры в онлайн казино. В самом зале находились семь игроков, два администратора и охранник. Полицейские выяснили, что медианная доходность казино составляла около 100 тыс. рублей в сутки, а в качестве рекламы менеджеры заведения использовали спам-рассылку в мессенджерах.