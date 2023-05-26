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Украинский солдат ликвидировал командира из-за нежелания идти «на мясо»

Политика
Украинский солдат ликвидировал командира из-за нежелания идти «на мясо»

Убийство командира воинского подразделения произошло в одной из украинских частей. Соответствующая видеозапись распространилась в Telegram-каналах.

По словам оператора, ротный убил комбата Анатолича выстрелом в голову. Предполагается, что причиной убийства стало несогласие с планами командира отправить подразделение на опасную миссию. Солдат, стоявший за кадром, заявил, что командир пытался отправить их «на мясо», а убивший его ротный защитил своих подчиненных.

«Егор за нас. Вот это ротный! Пацан за нас все порешал», — слышны комментарии за кадром.

На данный момент подлинность видеозаписи не подтверждена, официальные украинские лица не комментировали происшествие.

Ранее полковник Эдуард Басурин рассказал о потерях ВСУ. Он считает, что счет идет на сотни тысяч с учетом раненых.
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