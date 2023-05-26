Украинский солдат ликвидировал командира из-за нежелания идти «на мясо»

Убийство командира воинского подразделения произошло в одной из украинских частей. Соответствующая видеозапись распространилась в Telegram-каналах.
По словам оператора, ротный убил комбата Анатолича выстрелом в голову. Предполагается, что причиной убийства стало несогласие с планами командира отправить подразделение на опасную миссию. Солдат, стоявший за кадром, заявил, что командир пытался отправить их «на мясо», а убивший его ротный защитил своих подчиненных.
«Егор за нас. Вот это ротный! Пацан за нас все порешал», — слышны комментарии за кадром.
На данный момент подлинность видеозаписи не подтверждена, официальные украинские лица не комментировали происшествие.
Ранее полковник Эдуард Басурин рассказал о потерях ВСУ. Он считает, что счет идет на сотни тысяч с учетом раненых.