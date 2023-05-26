В Амурской области начался российско-китайский экономический форум

Это первая после эпидемии COVID-19 встреча, проходящая в закрытом помещении и в выставочном виде. Делегация из видных деятелей китайского и российского рынка и экономики отправилась в Благовещенск, с целью поделиться своими наработками и опытом с иностранными товарищами.