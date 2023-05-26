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В Амурской области начался российско-китайский экономический форум

Экономика
В Амурской области начался российско-китайский экономический форум

В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо». Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Это первая после эпидемии COVID-19 встреча, проходящая в закрытом помещении и в выставочном виде. Делегация из видных деятелей китайского и российского рынка и экономики отправилась в Благовещенск, с целью поделиться своими наработками и опытом с иностранными товарищами.

Особенно домашняя сторона хотела продемонстрировать восточным гостям свои стенды из павильонов Тымлатского рыбокомбината, Газпрома и «КАМАЗа», ведь именно там в первую вводятся передовые технологии.

На данный момент идет активное обсуждение международных соглашений на круглых столах форума.

Ранее глава РАЭК Гребенников посчитал, что сегмент цифрового контента сильнее всего пострадал в 2022 году.
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