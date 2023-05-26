Глава Белгородской области Вячеслав Гладков: ВСУ ведут атаку на Грайворон с 6:30 утра

Гладков отметил, что на территории населенного пункта Грайворон четыре домохозяйства получили повреждения – разрушена веранда, выбиты окна и посечены заборы. Поврежден и один из магазинов. Осколки от снаряда нанесли ущерб автомобилю. Линия электропередач и газопровод также попали под удар ВСУ – к настоящему времени аварийные службы уже начали вести работы по восстановлению подачи ресурса.