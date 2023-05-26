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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков: ВСУ ведут атаку на Грайворон с 6:30 утра

Происшествия
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков: ВСУ ведут атаку на Грайворон с 6:30 утра

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 6:30 утра 26 мая Грайворонский городской округ находится под обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что на территории населенного пункта Грайворон четыре домохозяйства получили повреждения – разрушена веранда, выбиты окна и посечены заборы. Поврежден и один из магазинов. Осколки от снаряда нанесли ущерб автомобилю. Линия электропередач и газопровод также попали под удар ВСУ – к настоящему времени аварийные службы уже начали вести работы по восстановлению подачи ресурса.

Глава региона сообщил о разрушении нежилого дома в Глотово. На территории села также поврежден фасад и выбиты окна в здании дома культуры, ущерб нанесен ограждению магазина и расположенным рядом строениям. В обоих населенных пунктах ведется подомовой обход территории.

Ранее администрация Краснодара опровергла слухи об эвакуации из города. Горожан попросили не доверять сомнительным источникам.
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