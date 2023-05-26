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МИД РФ заявил об отсутствии шагов Ватикана к перемирию России и Украины

Политика
МИД РФ заявил об отсутствии шагов Ватикана к перемирию России и Украины

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о том, что Папа Римский Франциск предпримет попытки для урегулирования конфликта России и Украины.

МИД РФ относится к намерениям Ватикана положительно и не станет им препятствовать. Однако на данный момент Москва не заметила со стороны понтифика каких-либо шагов к решению конфликта России и Украины. Также в ведомстве напомнили, что Ватикан должен учитывать позицию Москвы в контексте возможных мирных переговоров, информируют РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Рим во время своего дипломатического турне по странам-союзникам, в ходе которого он провел переговоры с Папой Римским и попросил помощи, связанной с возвращением «похищенных» украинских детей с территории Донбасса.
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