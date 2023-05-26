Глава Республики Сербской Додик считает оплату российского газа в рублях допустимой

Глава Республики Сербской Милорад Додик считает оплату российского газ в рублях возможной.
Как сообщает сайт РИА Новости, такое мнение было озвучено в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тогда, в ходе беседы, лидеры двух стран смогли обсудить еще и совместную работу в энергетической сфере.
«По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты», - заявил Додик журналистам.
Также, глава Республики Сербской сообщил, что цена на газ из России все равно остается прежней. Отвечая на вопрос корреспондента, про оплату «синего золота» рублями, Додик ответил «Да, конечно».
Ранее он обвинил коллективный Запад в лицемерии в вопросе Украины.