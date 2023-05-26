Иммунолог Александр Андреев рассказал о смертельных опасностях при работе в огороде

Также при возделывании грядок существует риск заразиться лихорадкой (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), она представляет опасность для почек. Болезнь способна вызвать тяжелые осложнения – вплоть до кровоизлияния в мозг, заражения крови, отека мозга и воспаление тканей сердца. Основными переносчиками вируса являются грызуны, однако и в этом случае достаточно лишь прикосновения к их фекалиям.