Иммунолог Александр Андреев рассказал о смертельных опасностях при работе в огороде

Аллерголог-иммунолог Александр Андреев рассказал о биологических опасностях работы в огороде. Специалист особо подчеркнул необходимость соблюдения мер предосторожности. Об этом пишет «Газета.ру».
Андреев предупредил, что при работе на даче можно заразиться токсоплазмозом – это болезнь, поражающая центральную нервную систему, которая вызывает судороги и лихорадку, воспаление тканей сердца и оболочек мозга. Разносчиком бактерии являются кошки, а человек при работе с почвой может случайно прикоснуться к фекалиям питомца.
Также при возделывании грядок существует риск заразиться лихорадкой (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), она представляет опасность для почек. Болезнь способна вызвать тяжелые осложнения – вплоть до кровоизлияния в мозг, заражения крови, отека мозга и воспаление тканей сердца. Основными переносчиками вируса являются грызуны, однако и в этом случае достаточно лишь прикосновения к их фекалиям.
Эксперт напомнил и про столбняк, попадающий в почву из выделений птиц и животных. Зараза проникает в организм человека даже через мелкие ссадины. Опасными осложнениями болезни являются сепсис, закупорка легочной артерии, сердечная недостаточность и инфаркт. Ранними симптомами заболевания выступают головная боль и напряжение в мышцах – при их появлении стоит незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова посоветовала отказаться от употребления пищи перед телевизором. Эксперт подчеркнула важность концентрации внимания организма на еде.