В Сети ужаснулись при виде фотографии клубники в самом обычном киоске в Москве

Жители Москвы в социальных сетях возмутились, когда увидели фотографию, на которой был изображен киоск с клубникой и ценником на нее.
На обычной фотографии киоска, где продают ягоды и фрукты, пользователи соцсетей увидели ценник на килограмм клубники и оказались крайне возмущены тем, что стоимость на товар начинается от 460 рублей, а доходить может до 600.
Многие в комментариях заявили, что подобные ценники являются неприемлемыми для ягоды, которая растет в России и что владельцам этих киосков не помешало бы снизить стоимость. Также некоторые граждане отметили, что с такими ценами они лучше будут ждать, когда на даче вырастет собственная клубника.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор рассказал о колоссальном содержании дозы антибиотиков в клубнике, которая выращивается в парниках. В частности, опасным является содержание тетрациклина.