В Сети ужаснулись при виде фотографии клубники в самом обычном киоске в Москве

Многие в комментариях заявили, что подобные ценники являются неприемлемыми для ягоды, которая растет в России и что владельцам этих киосков не помешало бы снизить стоимость. Также некоторые граждане отметили, что с такими ценами они лучше будут ждать, когда на даче вырастет собственная клубника.