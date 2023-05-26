Компания GUCCI не планирует открывать магазины в России

В конце прошлого года бренд имел шесть магазинов в Москве и два в Московской области. Представители компании заявили, что Gucci не планирует ликвидировать свое юридическое лицо в России, но намеревается существенно сократить количество сотрудников. На конец прошлого года в компании работали 129 человек. Чистый убыток Gucci Russia составил 1,55 млрд рублей в прошлом году.