Компания GUCCI не планирует открывать магазины в России

Компания Gucci не планирует открывать новые магазины в России в ближайшее время, но при этом не намерена официально покидать рынок. Подробности сообщает издание LIFE.
Об этом свидетельствует отчетность местного юридического лица компании, которая была подписана 27 марта 2021 года. Несмотря на то, что магазины Gucci в России были закрыты в марте прошлого года, компания сохранила рабочие места и арендные объекты.
В конце прошлого года бренд имел шесть магазинов в Москве и два в Московской области. Представители компании заявили, что Gucci не планирует ликвидировать свое юридическое лицо в России, но намеревается существенно сократить количество сотрудников. На конец прошлого года в компании работали 129 человек. Чистый убыток Gucci Russia составил 1,55 млрд рублей в прошлом году.
Ранее СМИ сообщили, что компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, намерена уйти из России к 30 июня 2023 года. Об этом свидетельствует ежегодный отчет организации.