Казахстан отказался становиться союзным государством с любой из стран

Как сообщают РИА Новости, хоть президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума и напомнил всем присутствующим о разных уровнях сотрудничества и интеграции стран, это все равно не означает того, что Казахстан станет союзным государством с кем-либо.