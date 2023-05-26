Казахстан отказался становиться союзным государством с любой из стран

Пресс-секретарь президента республики Казахстан Руслан Желдибай заявил, что руководство страны не рассматривает возможность вступления в союзное государство с какой-либо страной.
Как сообщают РИА Новости, хоть президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума и напомнил всем присутствующим о разных уровнях сотрудничества и интеграции стран, это все равно не означает того, что Казахстан станет союзным государством с кем-либо.
«Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Владимир Путин не позволил президенту Казахстана Токаеву вмешаться в диалог между Баку и Ереваном.