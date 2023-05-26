Япония осудила Россию за намерение разместить ядерное орудие на территории Белоруссии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно прокомментировал решение России разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии летом текущего года.
Япония считает недопустимым использование ядерного оружия какой-либо страной, так как на своем опыте знает последствия и результат его применения. В связи с этим Токио выражает решительный протест России, которая собирается разместить ТЯО на территории Белоруссии, потому что это значительно повысит уровень всеобщей напряженности на мировой арене, приводит слова Мацуно ТАСС.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о намерении Москвы разместить ТЯО на территории Белоруссии по взаимному соглашению с государством. Однако он уточнил, что речь идет именно о размещении оружия, а не о его передаче. Путин отметил, что реализовать проект планируется в июле текущего года, когда специализированные хранилища будут достроены.