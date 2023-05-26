Япония осудила Россию за намерение разместить ядерное орудие на территории Белоруссии

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о намерении Москвы разместить ТЯО на территории Белоруссии по взаимному соглашению с государством. Однако он уточнил, что речь идет именно о размещении оружия, а не о его передаче. Путин отметил, что реализовать проект планируется в июле текущего года, когда специализированные хранилища будут достроены.