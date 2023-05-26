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США не станут урезать оборонный бюджет для предотвращения дефолта

Экономика
США не станут урезать оборонный бюджет для предотвращения дефолта

Белый дом и Конгресс смогли достигнуть неокончательного соглашения касательно методов предотвращения дефолта в стране в связи с госдолгом США.

Государственные расходы США не будут повышаться и останутся на уровне текущего года для того, чтобы предотвратить дефолт за счет поднятия потолка госдолга в течение двух следующих лет.

Однако отсутствие повышения расходов не касается вопросов обороны, информирует Reuters.

Ранее «Ридус» сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин заявил о сумме совместной военной помощи, которую оказали Украине ее союзники за все время русско-украинского конфликта. По словам Остина, совокупная поддержка составила около 65 млрд долларов.
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