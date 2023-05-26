Президент Украины Зеленский требует от ВСУ брать больше пленных

Он отметил, что чем больше военнопленных будут взяты солдатами ВСУ, тем больше шансов на возвращение есть у украинских граждан. В своем видеообращении Зеленский также высказался по обмену бойцами, который состоялся 25 мая. Президент отметил, что в результате него Россия вернула солдат, которые числились без вести пропавшими на территории Украины. В общей сложности по словам Зеленского 106 украинцев вернулись на родину.