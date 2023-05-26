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Президент Украины Зеленский требует от ВСУ брать больше пленных

Политика
Президент Украины Зеленский требует от ВСУ брать больше пленных

Президент Украины Владимир Зеленский призывает бойцов ВСУ брать в плен больше российских солдат. Об этом сообщает издание URA.RU.

Он отметил, что чем больше военнопленных будут взяты солдатами ВСУ, тем больше шансов на возвращение есть у украинских граждан. В своем видеообращении Зеленский также высказался по обмену бойцами, который состоялся 25 мая. Президент отметил, что в результате него Россия вернула солдат, которые числились без вести пропавшими на территории Украины. В общей сложности по словам Зеленского 106 украинцев вернулись на родину.

«Я благодарю всех, кто сделал это возможным», — заявил Зеленский.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообщался с подготовленными к обмену пленными солдатами ВСУ. Он призвал их не возвращаться на поле боя.
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