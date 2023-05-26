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В мэрии Краснодара опровергли информацию об эвакуации из центра города

Происшествия
В мэрии Краснодара опровергли информацию об эвакуации из центра города

В Telegram-канале МЦУ Краснодара появилась информация о том, что распространяемые в социальных сетях сообщения о начале эвакуации людей с улицы Морская являются фейковыми. Жителей попросили не доверять сомнительным источникам.

«Эта информация не соответствует действительности», - заявили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. Повреждена кровля частного дома и выбиты окна в многоэтажке.

Ранее стало известно, что оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал утреннее ЧП в региональной столице.
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