Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям столицы региона после взрыва

Кондратьев обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, а также не обращать внимание на ложную информацию, которую могут распространять различные сомнительные источники. В ходе инцидента нет ни жертв, ни пострадавших, а детали произошедшего уточняются, написал глава администрации в своем Telegram-канале. На месте работу курирует глава города Евгений Наумов.