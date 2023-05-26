Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям столицы региона после взрыва

Глава администрации губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал инцидент со взрывом Краснодаре.
Кондратьев обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, а также не обращать внимание на ложную информацию, которую могут распространять различные сомнительные источники. В ходе инцидента нет ни жертв, ни пострадавших, а детали произошедшего уточняются, написал глава администрации в своем Telegram-канале. На месте работу курирует глава города Евгений Наумов.
Ранее сообщалось, что сегодня, 26 мая, в Краснодаре произошел взрыв. На месте происшествия продолжается работа экстренных служб.