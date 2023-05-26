Глава МИД Венгрии: Брюссель не способен постоять за экономические интересы Запада

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Брюсселя не могут постоять за экономические интересы Евросоюза.
Как сообщил сайт издания «Ъ», министр считает необходимым ввести правила, которые предоставят преимущества компаниям из стран ЕС, такие же, как и у американских представителей бизнеса.
«Но пока хорошо видно, что Брюссель и Еврокомиссия к этому не готовы», - заявил Сийярто.
Активный ввод санкций против России он также считает пагубным для всех стран Запада, ведь они портят европейскую экономику.
Ранее стало известно, что президент Франции может поддержать премьера Венгрии и его инициативы по установлению мира.