Кандидат в президенты США Рон Десантис собрал 8,2 млн долларов за сутки своей предвыборной кампании

За первые сутки с начала своей предвыборной кампании, как кандидата в президенты США, Десантис смог собрать 8,2 млн долларов. Штаб кандидата сообщил, что первый из этих миллионов был собран всего за один час после подачи Десантисом заявки на предстоящие выборы. Собранная сумма позволит губернатору и его команде провести тур по городам США для того, чтобы агитировать большее количество человек, информирует New York Times.