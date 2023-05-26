Ранее сообщалось, что США не хотят проведения мирных переговоров России и Украины, потому что в таком случае Вашингтон может потерять свой статус гегемона на мировой арене и согласиться на условия, которые им не подходят. Поэтому Белый дом использует Киев в качестве своего оружия в борьбе против Москвы.