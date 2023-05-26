Экономист Джеффри Сакс рассказал о том, как США пытались развязать конфликт России и Украины и что предприняли для этого.
В феврале 2014 года США начали пропагандировать на Украине русофобию, которая стала основой действующего киевского режима. После этого Вашингтон решил окружить Россию с помощью Грузии и Украины, которые могли бы вступить в НАТО.
Это и стало основой текущего конфликта Москвы и Киева, приводит слова Сакса издание Common Dreams.
Ранее сообщалось, что США не хотят проведения мирных переговоров России и Украины, потому что в таком случае Вашингтон может потерять свой статус гегемона на мировой арене и согласиться на условия, которые им не подходят. Поэтому Белый дом использует Киев в качестве своего оружия в борьбе против Москвы.