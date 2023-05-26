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Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал новый набор в военно-патриотический центр в Белгороде

Общество
Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал новый набор в военно-патриотический центр в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, начал второй прием старшеклассников, желающих заниматься.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора, всего доступно три сотни мест. Ребята будут жить на территории центра и получать навыки, необходимые «настоящему мужчине», вроде оказания первой помощи и военной подготовки. Проходить обучение будет под контролем опытных наставников, которые поделятся своим боевым опытом со старшеклассниками.

В дальнейших наборах, губернатор надеется, что центр сможет начать принимать еще и студентов, и молодых рабочих, которые тоже хотят научиться военному искусству.

«Примите решение, мы вас с удовольствием ждем», - заявил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Грайворон.
военно-патриотический центр вячеслав гладков белгородская область
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