Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал новый набор в военно-патриотический центр в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, начал второй прием старшеклассников, желающих заниматься.
Как сообщается в Telegram-канале губернатора, всего доступно три сотни мест. Ребята будут жить на территории центра и получать навыки, необходимые «настоящему мужчине», вроде оказания первой помощи и военной подготовки. Проходить обучение будет под контролем опытных наставников, которые поделятся своим боевым опытом со старшеклассниками.
В дальнейших наборах, губернатор надеется, что центр сможет начать принимать еще и студентов, и молодых рабочих, которые тоже хотят научиться военному искусству.
«Примите решение, мы вас с удовольствием ждем», - заявил Гладков.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Грайворон.