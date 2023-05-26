Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал новый набор в военно-патриотический центр в Белгороде

Как сообщается в Telegram-канале губернатора, всего доступно три сотни мест. Ребята будут жить на территории центра и получать навыки, необходимые «настоящему мужчине», вроде оказания первой помощи и военной подготовки. Проходить обучение будет под контролем опытных наставников, которые поделятся своим боевым опытом со старшеклассниками.