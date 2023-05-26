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Teleprogramma: Стало известно местонахождение младшего сына Кристины Орбакайте

Общество
Teleprogramma: Стало известно местонахождение младшего сына Кристины Орбакайте

Некоторые российские знаменитости покинули территорию страны в 2022 году. Информации о местонахождении внука Аллы Пугачевой Дени Байсарове до недавнего времени не было. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Младший сын певицы Кристины Орбакайте в настоящее время находится на территории другого континента. Байсаров, вероятно, поехал к матери в Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, молодой человек не стремится кичиться своей жизнью в другой стране, в отличие от его брата Никиты Преснякова.

Ранее сообщалось, что компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска получила разрешение от регулятора на проведение клинических испытаний мозговых чипов на людях.
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