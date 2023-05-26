Teleprogramma: Стало известно местонахождение младшего сына Кристины Орбакайте

Младший сын певицы Кристины Орбакайте в настоящее время находится на территории другого континента. Байсаров, вероятно, поехал к матери в Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, молодой человек не стремится кичиться своей жизнью в другой стране, в отличие от его брата Никиты Преснякова.