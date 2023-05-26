Нутрициолог Мещерякова посоветовала не есть перед телевизором

Врач-диетолог рекомендует не отвлекаться во время еды, так как это может привести к негативным последствиям для организма. Для правильного пищеварения организм должен выделять ферменты и желудочный сок, чего можно достичь только при концентрации на еде, а не на развлечениях. Также не стоит вести беседу во время еды, чтобы не подавиться и не съесть больше пищи, чем необходимо.