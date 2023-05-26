Нутрициолог Мещерякова посоветовала не есть перед телевизором

Лучшее, что можно сделать во время еды, это сосредоточиться на процессе приема пищи, считает нутрициолог Татьяна Мещерякова. Издание LIFE опубликовало советы эксперта.
Мещерякова объяснила, что организм человека устроен таким образом, что любой сильный раздражитель гарантированно переключает внимание на себя во время еды. Наиболее известный пример этого явления – «эффект попкорна», когда за просмотром интересного фильма можно незаметно для себя съесть ведро кукурузы.
Врач-диетолог рекомендует не отвлекаться во время еды, так как это может привести к негативным последствиям для организма. Для правильного пищеварения организм должен выделять ферменты и желудочный сок, чего можно достичь только при концентрации на еде, а не на развлечениях. Также не стоит вести беседу во время еды, чтобы не подавиться и не съесть больше пищи, чем необходимо.
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